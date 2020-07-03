Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış vaziyette 104 paket halinde toplam 53 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.F.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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