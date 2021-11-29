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Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

29.11.2021 09:32
Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 53 kilo 851 gram eroin, 66,54 gram metamfetamin, 9,84 gram afyon sakızı, 6,24 gram esrar ve 1 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 20 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Polis, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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