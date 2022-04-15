Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

15.04.2022 16:27
Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 8-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 53 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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