Van'da 5300 fide toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 5300 fide toprakla buluştu

11.05.2022 15:16
Van'da 5300 fide toprakla buluştu

Gürpınar Belediyesi tarafından çiftçilere örnek üretim modeli oluşturması amacıyla kurulan seralarda mevsimin ilk fidelerinin ekimi gerçekleştirildi.

Gürpınar Belediyesi tarafından çiftçilere örnek üretim modeli oluşturması amacıyla kurulan seralarda mevsimin ilk fidelerinin ekimi gerçekleştirildi.

Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara farklı üretim modeli sunmak ve üretim alanında danışmanlık hizmeti vermesi amacıyla hayata geçirilen seralarda her yıl sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor.

1500 metrekare kapalı olmak üzere toplamda 3000 metrekare alanda üretim yapan belediye, bu yıl kapya biber, salatalık, çilek ve asma kavun ürünlerini toprakla buluşturdu.

Sera bahçelerini ziyaret eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, toprakla buluşan fidelerin ilk can suyunu verdi.

Serada çalışma yürüten personellerle bir süre sohbet eden Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, amaçlarının belediyeye gelir sağlamaktan ziyade ilçede seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve üreticilere destek olmak olduğunu söyledi.

"Bu yıl 6 seramız ve yanında bulunan açık alanda toplam 5300 fideyi toprakla buluşturduk" diyen Tanış, şunları kaydetti:

"Gürpınar ilçemiz suyuyla, toprağıyla, güneşiyle adeta bir cennet gibi. Geçen yıl sadece bu 6 seramızdan 14 ton ürün hasadı elde edildi. Üreten bir Gürpınar için bu alanda çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın örtü altı sebze yetiştiriciliğine ciddi destekleri var. Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak üreten ve geliştiren her çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

YORUMLAR
500

Gürpınar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 5300 fide toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 5300 fide toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement