Son Dakika Haberleri: Van'da 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van kara yolunda devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 54 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Kamyonet sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel
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