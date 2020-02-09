Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 54 kilo eroin ele geçirildi.

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 54 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Van- Hakkari karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilendikleri bir kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Rexo' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde 54 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]