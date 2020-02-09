Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van- Hakkari kara yolunda uygulama noktasında, şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, yolcu koltuğunun döşemesine gizlenmiş 106 pakette 54 kilogram eroin bulundu.


Gözaltına alınan S.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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