Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plaka sayılı bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde toplam 54 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(Sabahattin İdiz/İHA)

Narkotik, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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