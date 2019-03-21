Van'da 541 Adet Uyuşturucu ve Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Van
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Muradiye
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada, 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:44 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı
Güzel Manken Tereza Hluskova'ya Uyuşturucu Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis!
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti