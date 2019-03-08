Son Dakika Haberleri: Van'da 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.

Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
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