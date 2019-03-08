Van'da 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.
Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan
, 6 Pakistan
ve 1 İran
uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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