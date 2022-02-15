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Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

15.02.2022 12:58
Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 55 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 55 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında "şok ev" diye tabir edilen N.B'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı, ev sahibi N.B. ile A.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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Jandarma, Hisarcık, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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