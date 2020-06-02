Van'da 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Van'da minibüste 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Van'da minibüste 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bursa'da kavgayı ayırırken şehit edilen narkotikçi polis memuru "Erman Özcan" adı verilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Ağrı karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün kaportasıyla yan döşemelerin arasına gizlenmiş çuvalda 104 paket halinde 55 kilo 260 gram Afyon sakızı uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Erman Özcan" yazan ekipler, hazırladıkları videoda şehitler ölmez parçasını kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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