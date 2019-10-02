Son Dakika Haberleri: Van'da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

14 dakika önce

Van'da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi İstanbul'dan Van'a tayin olan 'Kara', ilk görevini başarıyla tamamladıVAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

İstanbul'dan Van'a tayin olan 'Kara', ilk görevini başarıyla tamamladı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 sırt çantasına gizlenmiş 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul'dan Van'a görevlendirilen narkotik madde arama köpeği Kara'nın da katıldığı detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 4 adet sırt çantası içerisinde 108 paket halinde toplam 55 kilo 760 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

İstanbul, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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