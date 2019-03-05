Son Dakika Haberleri: Van'da 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 9, Başkale'de 13, Çaldıran'da 8, Çatak'ta 4, Erciş'te 1, Gürpınar'da 17 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

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