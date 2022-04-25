550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

25.04.2022 11:04

Van'ın Başkale ilçesinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir mahallede kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine şüpheliler F.K, Y.D ve O.K'nin kullandığı depo ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı bulundu.

Gözaltına alınan F.K,Y.D. ve O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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