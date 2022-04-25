Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi

25.04.2022 11:35
Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir mahallede çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçak akaryakıt satışı yapıldığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahısların depo mahiyetindeki iş yerlerine ve eklentilerine yapılan operasyon sonucu 550 litre motorin, 80 litre motor yağı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri F.K., Y.D. ve O.K. isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi
Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı

Hisarcık, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement