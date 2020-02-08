Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 122, Çaldıran'da 25, Çatak'ta 102, Edremit'te 5, Erciş'te 25, Gürpınar'da 113, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 17, Saray'da 6 ve Özalp ilçesinde ise 60 olmak üzere toplam 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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