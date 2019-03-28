Son Dakika Haberleri: Van'da 56 Kaçak Göçmen Yakaladı

Van'da 56 Kaçak Göçmen Yakaladı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 56 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 56 Kaçak Göçmen Yakaladı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 56 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında, Albayrak Mahallesi sınırlarında şüpheli bir grup insanın yaya olarak arazide hareket tespit edildi. Yaptığı müdahale sonucunda; 39 Afganistan, 11 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ise durdurulan bir ticari taksi içerisinde 6 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

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