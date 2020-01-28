Van'da 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 45 kilogram eroin ve 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde 45 kilogram eroin ve 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gelenler Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda mahalle girişindeki köprünün altına gizlenmiş 197 paket halinde 45 kilogram eroin ve 11 paket halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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