Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

18.03.2022 17:52
Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 56 şüpheli şahsın hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 56 şüpheli şahsın hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 11-17 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlarına ilişkin 56 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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