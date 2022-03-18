Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 56 şüpheli şahsın hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 11-17 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlarına ilişkin 56 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN