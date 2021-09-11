Van'da 57 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Erciş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş-Adilcevaz kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.

Jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracı tali yolda durduruldu.

Kontrollerde kamyonetin kasasındaki brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye ilçesindeki Ovapınar ve Ünseli mahallelerinde de boş arazide yaya olarak ilerleyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.