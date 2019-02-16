Van'da 57 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
42 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 12, Başkale
'de 11, Çatak
'ta 32 ve Gürpınar
ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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