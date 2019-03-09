Van'da 57 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Devam Ediyor

Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 57 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 57 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 27, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 2, Gevaş'ta 1, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin kapanan yolu açma çalışmaları Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. - VAN

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