Son Dakika Haberleri: Van'da 57 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Devam Ediyor

Van'da 57 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Devam Ediyor

17 dakika önce

Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 57 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da 57 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Devam Ediyor, System.String[]
Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 57 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 27, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 2, Gevaş'ta 1, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin kapanan yolu açma çalışmaları Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Başkale, Çaldıran, Bahçesaray, Van, Güncel
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