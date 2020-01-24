Van'da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de35, Çaldıran'da 30, Çatak'ta 115, Edremit'te 27, Gürpınar'da 25, İpekyolu'nda 62, Muradiye'de 67, Özalp'te 52, Saray'da 16, Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Bahçesaray, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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