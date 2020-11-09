Van'da 58 yaşındaki hasta beyin anevrizması ameliyatıyla yaşama tutundu - Son Dakika

Van'da 58 yaşındaki hasta beyin anevrizması ameliyatıyla yaşama tutundu

09.11.2020 10:35
Van'da 58 yaşındaki hasta beyin anevrizması ameliyatıyla yaşama tutundu, System.String[]

Ağrı'da beyin kanaması geçiren 58 yaşındaki Vahdettin Acar, sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan açık beyin ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

Ağrı'da beyin kanaması geçiren 58 yaşındaki Vahdettin Acar, sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan açık beyin ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

Patnos ilçesinde ailesiyle yaşayan 12 çocuk sahibi Acar, bir hafta önce evinde fenalaşarak yakınlarının yardımıyla ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Acar'ın, yapılan tetkiklerinde beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edildi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Taş ile Beyin ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akdeniz tarafından ameliyata alınan Acar, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"Önceden bu hastalar başka illere sevk ediliyordu"

Aycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anevrizmaya bağlı gelişen beyin kanamasının, hastanın hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Bu hastalara acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Aycan, şunları kaydetti:

"İlimizde önceden bu ameliyatlar yapılmadığı için hastalar başka illere sevk ediliyordu. Çoğu hasta yoldayken yaşamını yitiriyordu. Bu ameliyatların hastanemizde yapılması için gerekli alt yapıyı sağlayan YYÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile hastane Başhekimimiz Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden'e çok teşekkür ediyorum. Ağustos ayından bu yana açık beyin ameliyatını hastanemizde yapıyoruz. Cerrahi mikroskop ve son teknolojik aletlerle donatılan ameliyathanemizde hastalara hizmet veriyoruz. Beyin damarında baloncuk olduğunu tespit ettiğimiz Acar'a da anevrizma cerrahisi operasyonunu gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat yaptık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Taş ise hastanın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, "Ağrı'daki sağlık kuruluşu bizi aradı. Acar'ın, şuurunun kapalı olduğu ve beyin kanaması geçirdiği söylendi. Hastayı kabul ettik. Anevrizma acil müdahale gerektiren bir hastalık. Yaptığımız incelemenin ardından hastayı açık beyin ameliyatına aldık. 3 gün yoğun bakımda kaldı ve normale döndü." dedi.

"Anında müdahale çok önemli"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin Van ve bölge için en önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Üniversite olarak hastanenin kadrosunu güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Şevli, "Yurt dışından eğitim alan, alanında uzman doktor arkadaşlarımız aramıza katıldı. Daha önce Van ve bölgede yapılamayan birçok ameliyatı artık hastanemizde yapabiliyoruz. Bu sayede hastalar il dışına sevk edilmiyor. Beyin anevrizmalarında anında müdahale çok önemlidir. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak hastalarımızı sevk etmeden tüm tedavi ve ameliyatlarını yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, yaklaşık 3 milyon insana hizmet veren üçüncü basamak bir hastane olduklarını bildirerek, şunları belirtti:

"Bölgedeki beyin kanamalarında sevk zincirindeki son nokta YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi. Önceden beyin kanaması geçiren hastaları il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bunun önüne geçmek için Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığımızın akademik alt yapasını güçlendirdik. Artık yüksek riskli beyin anevrizmalarını tedavi edebiliyoruz. Hastaların Erzurum, Diyarbakır gibi illere sevk edilmesinin önüne geçtik. Ciddi kanaması olan hastaların sevk esnasında hayatlarını kaybetmesine neden olan engeli aştık." dedi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vahdettin Acar ise şu ifadeleri kullandı:

"Hastanede yapılan ilk müdahale sayesinde hayata tutundum. Evde rahatsızlanınca ailem beni hemen hastaneye getirdi. Ameliyat edilerek sağlığıma kavuştum. Yaptıkları müdahaleyle hayatta kalmama vesile olan doktorlardan Allah razı olsun. Bilinci kapalı olarak geldiğim hastaneden iyileşerek evime gideceğim."

Öğretim Üyesi, Dursun Odabaş, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 58 yaşındaki hasta beyin anevrizması ameliyatıyla yaşama tutundu - Son Dakika


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