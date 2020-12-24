Van'da 580 personel ve 187 iş makinesiyle karla mücadele ediliyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 580 personel ve 187 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki günden bu yana kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması ve kaldırımların temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve 13 ilçede, 24 saat esasıyla çalışarak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Kent genelinde 187 iş makinesi, 580 personelle karla mücadele çalışması yürüten belediye, hasta kurtarma operasyonlarında da sağlık ekiplerinin yardımına koşarak vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağlıyor.

Cadde ve sokaklardaki kaldırım ve yaya yollarında kar temizleme çalışması yapan belediye, buzlanmayı önlemek için de 5 bin ton tuz satın aldı.