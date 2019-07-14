Son Dakika Haberleri: Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 59 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'da kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 37 kontrol noktasında başlatılan denetimlerde, 7 bin 464 kişi sorgulandı. Ekipler, 4 bin 998 aracı kontrol etti, 49 araç sahibine 11 bin 272 lira cezai işlem uyguladı. Denetimler sonucu 11 araç ise trafikten men edildi.
Yol kontrolleri sırasında da 59 düzensiz göçmen yakalandı, 232 gram metamfetamin ile 100 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma, Huzur, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yolcu minübüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]