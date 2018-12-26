Son Dakika Haberleri: Van'da 59 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 59 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

2 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 59 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 4, Başkale'de 6, Çatak'ta 6, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde 30 olmak üzere 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ilinin doğusu hariç aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarın; genellikle Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklık ise Van'da eksi 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta eksi 2 ve Hakkari'de ise eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 2, Muş'ta 4 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:44:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 59 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]