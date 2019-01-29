Son Dakika Haberleri: Van'da 598 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 598 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

49 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 598 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 598 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 598 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 117, Çaldıran'da 103, Çatak'ta 52, Edremit'te 1, Gevaş'ta 32, Gürpınar'da 176, İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 10, Tuşba'da 20 ve Saray ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 598 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta 2, Van'da 0, Bitlis'te eksi 2, Hakkari'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Muradiye, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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