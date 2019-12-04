Son Dakika Haberleri: Van'da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'da 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirilirken, olaylarla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'da 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirilirken, olaylarla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 6'sının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "6 ayrı yakalamada 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 Aralık 2019 günü Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere 4 ilde 28 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran Tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Diyarbakır, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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