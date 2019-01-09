Son Dakika Haberleri: Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili (2) (Hakkari)

Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili (2) (Hakkari)

2 saat önce

VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL?Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 İlçede Okullara Kar Tatili (2) (Hakkari), System.String[]
VAN'DA 3, HAKKARİ'DE 2 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

?Van'ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

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