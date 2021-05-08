Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika