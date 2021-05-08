6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatıldı.

Van 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi