Van'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi

Van'da valizinde 6 kilo 310 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Van'da valizinde 6 kilo 310 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden veya depolayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında yolda yürüyen H.A'yı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ve valizinde 9 paket halinde 6 kilo 310 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:39

Kaynak: AA

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