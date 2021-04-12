Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, arazide gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Esenyamaç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, Körgik Deresi mevkisinde üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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