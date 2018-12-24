Son Dakika Haberleri: Van'da 6 Kişinin Yaralandığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Van'da 6 Kişinin Yaralandığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

32 dakika önce

Van-Gevaş karayolunda tırın belediye otobüsüne çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da 6 Kişinin Yaralandığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Van- Gevaş karayolunda tırın belediye otobüsüne çarptığı ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Van-Gevaş karayolunda seyir halinde olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu bir otomobilin de karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Van istikametine gitmekte Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne tırın çarpma anı otobüsteki kameraya saniye saniye yansıdı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

Gevaş, Van, 3. Sayfa
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