Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 6 organizatör tutuklandı

27.06.2022 09:09
Van'da 6 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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