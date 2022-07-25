Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 6 organizatör tutuklandı

25.07.2022 09:01
Van'da 6 organizatör tutuklandı

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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