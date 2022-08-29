Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 6 organizatör tutuklandı

29.08.2022 09:46

Van'da 6 organizatör tutuklandıVAN Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 6 organizatör tutuklandı.

Van'da 6 organizatör tutuklandı

VAN Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 6 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda 24 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 5 araca ise el konulmuştur" denildi.

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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