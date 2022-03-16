Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

16.03.2022 20:04

Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi Kayrekdere mezrasında yaşayan 56 yaşındaki hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Vücutta uyuşukluk ve tansiyonu yüksek olan Hüsnü Oktay için harekete geçen ambulans ekibi ilerleyemeyince UMKE ekibi devreye girdi. İl merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan mezraya yaklaşık 6 saat sonra ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye ulaştırdı.

Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu
Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu
Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

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YOLU KARDAN KAPANAN MEZRADAKİ HASTA, 6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ YOLU KARDAN KAPANAN MEZRADAKİ HASTA, 6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Yolu kapalı mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika


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