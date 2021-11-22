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Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı - Son Dakika

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı

22.11.2021 09:19

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı.

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 239 bin

256 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı
Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı
Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı
Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı
Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6'sı yabancı uyruklu 15 organizatör yakalandı - Son Dakika


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