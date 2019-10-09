Son Dakika Haberleri: Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."

ANKARA, (DHA)-

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:59 Kaynak: DHA
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