Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

24.05.2022 11:03
Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce 2 askerin şehit edildiği, 15 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce 2 askerin şehit edildiği, 15 askerin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 10 Haziran 2016'da Erciş ilçesindeki Pay Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 askerin şehit edildiği, 15 askerin de yaralandığı saldırıya yardım ve yataklık yapan 3 kişi tespit edildi.

Ekiplerce Van, Bursa ve Bitlis'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 6 yıl önce 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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