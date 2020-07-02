Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı - Son Dakika

VAN'da, 5 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, batmasının ardından hala bulunamazken, DHA ekibi, fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğundaki tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapanlar, bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 yıllık tekneye ait fotoğrafın, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
Kaçak göçmenleri taşırken, Van Gölü'nde batan tekne, hala bulunamazken, DHA ekibi, fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğundaki tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapanlar, bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 yıllık tekneye ait fotoğrafın, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.