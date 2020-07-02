Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (2) - Son Dakika

Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (2)

HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI DURDURDUVan Gölü'nde içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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