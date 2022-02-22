Van'da 60 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 60 adet av tüfeği ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Şubat 2022 günü saat 08.30 sıralarında Başkale ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde yapılan aramada 60 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat işlemlerine başlanılmış olup şüpheli şahıslara toplamda 77 bin 100 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi. - VAN