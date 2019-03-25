Son Dakika Haberleri: Van'da 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari-Van kara yolunda devriye görevi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri park halindeki kamyonette arama yaptı.


Kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 42 Afganistan ve 18 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
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