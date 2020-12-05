Van'da 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yaptığı aramada 61 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphelenilen bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada; 120 paket halinde 61 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.K ve S.P şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor" denildi.