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Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında dava ertelendi - Son Dakika

Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında dava ertelendi

23.09.2021 00:57
Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında dava ertelendi, System.String[]

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün yapılan 4'üncü duruşmada tutuklu sanık Medeni Akbaş'ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde geçen yıl 27 Haziran saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürüldü.

Tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle gölden çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. Sanıklar hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Servet Akbaş'ın yaşama ihtimali değerlendiriliyor

Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu ifade edildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri yer aldı. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Öte yandan, Servet Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden, akıbetinin araştırılması talep edildi.

"Ömrüm boyunca yasa dışı bir suç işlemedim"

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 4. duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS'le duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş ise ömrü boyunca yasa dışı bir suç işlemediğini savunarak, mağdur olduğunu ve üstüne atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Duruşma 29 Kasım'a ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına, bir daha ki duruşmada hazır olacak şekilde duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi. - VAN

Van Gölü, Mahkeme, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında dava ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında dava ertelendi - Son Dakika
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