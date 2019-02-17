Van'da 61 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 2, Başkale
'de 6, Çatak
'ta 9 ve Gürpınar
ilçesinde ise 44 olmak üzere toplam 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:03 Kaynak: İHA
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