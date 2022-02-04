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VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

04.02.2022 13:44

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 08.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon kasasında Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü E.Y. ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen T.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise ilgili kurumlara teslim edildi.

VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 62 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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